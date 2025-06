Scuola e lavoro firmato un accordo per la formazione degli studenti valtellinesi

In un passo importante per il futuro dei giovani valtellinesi, scuola e lavoro uniscono le forze con un accordo innovativo. Il 28 maggio 2025, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno firmato un’intesa strategica per rafforzare il legame tra formazione scolastica e istituzioni del welfare. Questo patto apre nuove opportunità di crescita e sviluppo, creando un ponte solido tra educazione e mercato del lavoro.

Il 28 maggio 2025 l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno siglato un accordo di collaborazione per rafforzare il collegamento tra scuola e istituzioni del welfare. A firmare l’intesa sono stati il dirigente reggente dell’UST, Imerio Chiappa, e il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

