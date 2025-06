Scudo Verde a Firenze si parte I veicoli più inquinanti ora verranno multati Cosa c’è da sapere

Firenze si prepara a fare sul serio: con l’entrata in vigore dello Scudo Verde, da domani scattano multe per i veicoli più inquinanti. Dopo un mese di proroga, il sistema sanzionatorio diventa operativo, segnando una svolta decisa nella lotta all’inquinamento urbano. È il momento di conoscere cosa cambia e come muoversi, perché le regole sono state chiarite e le multe da 87 euro sono ormai dietro l’angolo.

Firenze, 30 giugno 2025 – Scudo Verde, martedì è il giorno X. Niente più rinvii. Il sistema sanzionatorio scatterà tra poche ore dopo la proroga di un mese decisa dal Comune (in giugno la cintura di 77 telecamere ha continuato nella sua opera di monitoraggio senza elevare multe). Da domani verbali da 87 euro per i veicoli più inquinanti la cui circolazione tuttavia, è bene ricordarlo, già da tempo è vietata in città ma finora soltanto affidata al controllo della polizia municipale. Chi verrà multato?. Se fotografati dalle telecamere dovranno mettere mano al portafoglio i propritari dei seguenti mezzi: ciclomotori benzina 2 tempi, miscela olio Euro 0 e 1, benzina a 4 tempo Euro 0. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scudo Verde a Firenze, si parte. I veicoli più inquinanti ora verranno multati. Cosa c’è da sapere

