Scrittori in borgo al Giardino La Nunziatina | Marco Malvaldi presenta il suo ultimo libro ' Piomba libera tutti'

Nel suggestivo scenario di Borgo al Giardino, prosegue con entusiasmo il ciclo di appuntamenti di "Scrittori in Borgo", la rassegna letteraria curata dalla Libreria Ghibellina e sponsorizzata da Pharmanutra. Lunedì 30 giugno alle ore 18, non perdere l’occasione di ascoltare Marco Malvaldi, autore di fama, che presenta il suo irresistibile ultimo romanzo, "Piomba libera tutti". Un evento imperdibile per gli amanti della narrativa e della buona compagnia.

Scrittori in Borgo | Presentazione del romanzo 'La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani - Mercoledì 4 giugno alle ore 18, presso la Nunziatina, si svolgerà la presentazione del romanzo "La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani.

