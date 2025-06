scritte offensive e diffamatorie contro la ex sui muri del paese 49enne torna in cella

Un episodio che dimostra quanto la determinazione delle forze dell’ordine possa fermare chi sceglie di diffondere odio e violenza. Dopo aver scritto insulti e minacce contro l’ex sui muri del paese, un 49enne torna in cella, riaffermando il principio che nessuno è al di sopra della legge. La tutela della comunità e il rispetto reciproco sono valori fondamentali che devono prevalere sempre e comunque.

I Carabinieri della Stazione di Martinengo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 giugno dal Tribunale di Bergamo a carico di B.M., un uomo di 49 anni che era già stato in carcere per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, a seguito della fine della loro relazione sentimentale. Scarcerato nel luglio 2024, aveva ripreso a mettere in atto condotte persecutorie, reiterando comportamenti analoghi a quelli per cui era già stato condannato. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’uomo aveva ripreso a scrivere frasi offensive e diffamatorie sui muri nelle vicinanze dell’abitazione della vittima e del suo luogo di lavoro, contenenti chiare allusioni alla donna, con l’indicazione delle sue iniziali, anno di nascita e luogo di residenza, rendendo evidente l’identità del bersaglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it