scritta pericolante il caldo la possibile causa

Il caldo record di questi giorni potrebbe essere la causa del crollo dell'insegna 'Generali' sulla torre Hadid di Milano. La forte temperatura ha probabilmente indebolito le strutture, mettendo in allerta le autorità . All’interno del grattacielo, vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati in un vertice urgente per valutare i rischi, mettere in sicurezza l’edificio e rimuovere la scritta. La piazza rimane interdetta al passaggio, in attesa di ulteriori sviluppi.

