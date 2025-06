Scritta antisemita a Milano | Vittime ieri carnefici oggi

Un messaggio inquietante e oltraggioso ha fatto nuovamente capolino a Milano, questa volta in piazzale Bande Nere. La scritta, accompagnata da simboli antisemiti come la Stella di Davide e una svastica, denuncia un‚Äôinquietante inversione di ruoli tra vittime e carnefici. Un episodio che riafferma quanto sia fondamentale combattere ogni forma di odio e intolleranza, preservando i valori di rispetto e memoria. √ą necessario agire con fermezza per fermare queste manifestazioni di intolleranza.

Una nuova scritta antisemita √® comparsa a Milano, in piazzale Bande Nere. Vi si legge "vittime ieri carnefici oggi" e poi √® disegnato il simbolo della Stella di Davide con a fianco una svastica; tra i due simboli il segno "uguale". Lo segnala Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: scritta - antisemita - milano - vittime

Scritta antisemita e svastica contro il giornalista Lidano Grassucci - Un gesto ignobile che viola i principi di rispetto e tolleranza, rivolto al giornalista Lidano Grassucci, figura impegnata nella promozione della cultura e dei valori umani.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani nella Striscia hanno provocato 69 morti e 221 feriti. Il bilancio complessivo, dall'inizio delle ostilità ad ottobre 2023, è salito così a 55.706 vittime e 130.1 Vai su Facebook

Scritta antisemita a Milano: Vittime ieri carnefici oggi; Ragazzi ebrei picchiati e insultati con frasi antisemite fuori dalla sinagoga di via dei Gracchi a Milano; Aggressione antisemita a Milano, rapinati e insultati due ragazzini con la kippah.

A Milano scritta antisemita vicino alla sinagoga. Ira comunità ebraica FOTO - Blitz Quotidiano - Nella giornata di ieri, 18 gennaio, è comparsa una scritta antisemita su una targa di una via, vicino alla sinagoga di Milano, ‚ÄúVia Gaza, ebrei letame‚ÄĚ. Riporta blitzquotidiano.it

Milano, scritta antisemita vicino alla sinagoga - Una scritta, tracciata in blu, "via Gaza, ebrei letame", e' apparsa sulla lastra della via a pochi passi dalla sinagoga di via San Barnaba a Milano Milano, scritta antisemita vicino a sinagoga ... affaritaliani.it scrive