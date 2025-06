Scosse Campi Flegrei quando Cosenza diceva | La magnitudo massima da aspettarci è 4.4

Nei Campi Flegrei, le parole di Cosenza del febbraio scorso sembrano ora troppo ottimistiche: la scossa delle 12.47 di oggi ha riacceso i dubbi sulla stabilità dell'area. Se una faglia in crisi poteva sembrare improbabile allora, i recenti eventi dimostrano che la realtà potrebbe essere ben diversa, sollevando interrogativi urgenti sulla gestione del rischio sismico. È il momento di fare chiarezza e agire con massima urgenza.

Nei Campi Flegrei, se va " in crisi la faglia più grande, il massimo che può avvenire è un sisma 4.4 di magnitudo" diceva l'assessore Edoardo Cosenza, lo scorso 21 febbraio in consiglio comunale. Aggiungendo: è un evento "improbabile". Col senno di poi, oggi l'affermazione suscita perplessità . O quantomeno necessita di chiarimenti, da parte dell'amministrazione comunale. Perché l la scossa delle 12.47 di oggi, epicentro Bacoli, è di magnitudo 4.6. È la più forte degli ultimi 40 anni, e pareggia per intensità quella del 13 marzo scorso. Ma quattro mesi fa, l'assessore parlava di uno studio "suggerito" da lui e dal sindaco Manfredi alla Federico II.