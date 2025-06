Scossa terremoto sospesa la circolazione dei treni | possibili ritardi e cancellazioni

Dopo la potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenuta alle 12:47 nei Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria a Napoli è stata temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza. Questa misura, pur causando possibili ritardi e cancellazioni, è fondamentale per garantire l'incolumità di passeggeri e operatori. Restate aggiornati: la rete si sta gradualmente riattivando e faremo ogni sforzo per ripristinare i servizi al più presto.

La rete ferroviaria nel nodo di Napoli è stata temporaneamente bloccata per motivi di sicurezza dopo la forte scossa di terremoto registrata alle 12,47 di oggi. L'evento sismico, di magnitudo 4.6, con epicentro nei Campi Flegrei, ha determinato l'attivazione del protocollo previsto in caso di.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

La circolazione dei #treni relativa al nodo di #Napoli è stata sospesa in via precauzionale a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle 12.47, con epicentro i #CampiFlegrei. Vai su X

