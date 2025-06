Scossa Campi Flegrei la più violenta degli ultimi 40 anni

Una violenta scossa di terremoto ha scosso i Campi Flegrei, la più intensa degli ultimi 40 anni, raggiungendo una magnitudo di 4.6 e con epicentro a Bacoli. La terra ha tremato anche nel cuore di Napoli, spingendo molti a riversarsi in strada per precauzione. Un evento che ricorda quanto questa zona sia vulnerabile e richiede una maggiore attenzione alla prevenzione sismica. È fondamentale conoscere come proteggersi in caso di emergenza e prepararsi al meglio.

La scossa delle 12.47, con epicentro nell'area di Bacoli, è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo partenopeo. Tanti si sono riversati in strada. La magnitudo di 4.6 è la più alta registrata negli ultimi 40 anni nell'area flegrea uguagliando quella verificatasi la notte del 13 marzo scorso. Il sisma è stato registrato a una profondità di 5 km. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scossa Campi Flegrei, la più violenta degli ultimi 40 anni

In questa notizia si parla di: scossa - anni - campiflegrei - violenta

