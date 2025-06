Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6 il punto della Prefettura

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha scuotuto i Campi Flegrei di Napoli, il più intenso degli ultimi decenni. Nonostante il grande spavento, i danni sono stati contenuti e le autorità locali si sono subito attivate per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sul territorio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione nel punto della Prefettura.

Napoli, 30 giu. (Askanews) - Una scossa di terremoto di 4.6 ha colpito a Napoli la zona dei Campi Flegrei, il più violento degli ultimi decenni. Secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Michele di Bari i danni sono comunque stati limitati: "Al momento abbiamo una parte di un costone che è caduto immediatamente i Vigili del fuoco sono partiti per i controlli alle 13:30 è stato già aperto il tavolo di monitoraggio per comprendere sostanzialmente quello che è accaduto, da quello che che viene fuori su Napoli non abbiamo avvertito nulla Bacoli e Pozzuoli stiamo verificando". Il costone caduto è proprio fra Bacoli, dove c'è stato l'epicentro della scossa a 5 km di profondità, e Pozzuoli, mentre si registrano rallentamenti alla circolazione dei treni inizialmente sospesa subito dopo la scossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura

In questa notizia si parla di: scossa - campiflegrei - magnitudo - punto

#terremoto , scossa ai #CampiFlegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura Vai su Facebook

#NEWS - #Terremoto #CampiFlegrei #video Crollato un costone di roccia sull’isolotto di Punta Pennata, nel territorio di #Bacoli, a seguito della scossa magnitudo 4,6. Paura anche a Monte di #Procida. L’evento è stato avvertito a #Napoli, da Fuorigrotta a Posi Vai su X

Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura; Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura; Campi Flegrei, ancora uno sciame sismico: la scossa più forte di magnitudo 3.2.

Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura - 6 ha colpito a Napoli la zona dei Campi Flegrei, il più violento degli ultimi decenni. Si legge su askanews.it

La terra trema ancora nei Campi Flegrei. Scossa di magnitudo 4,6: la più forte in 40 anni - Dalla zona est di Napoli, come Via Argine, sino a Giugliano, ai Colli Aminei e ovviamente i qu ... Si legge su msn.com