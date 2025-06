Scossa a mare magnitudo 4.6

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è registrata nel Golfo di Pozzuoli, alle ore 12.47, a soli 4,9 km di profondità. Il Sindaco di Pozzuoli rassicura: al momento non si segnalano danni, ma l’evento ha ricordato la vulnerabilità della nostra amata regione. È fondamentale rimanere vigili e preparati in situazioni come questa, per garantire sicurezza a tutti i cittadini.

Una forte scossa di terremoto si è prodotta nel Golfo di Pozzuoli alle 12.47 a 4.9 km di profondità. Comunicazione del Sindaco di Pozzuoli: La scossa di terremoto che abbiamo avvertito è stata forte, ma al momento non si segnalano danni. L’epicentro è stato a Bacoli ma siamo nuovamente di fronte a una situazione da . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

