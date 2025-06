Scossa 4.6 l' Osservatorio | Non c' erano stati segnali precursori |VIDEO

Una giornata segnata da una potente scossa di magnitudo 4.6 ha scosso l’area, lasciando inquieti gli abitanti e gli esperti. L’Osservatorio Vesuviano conferma che la deformazione della crosta terrestre continua, senza segnali precursori evidenti. Mauro Di Vito avverte: “Ci saranno altri terremoti con caratteristiche simili”. La tensione aumenta, ma cosa ci riserva il futuro? Il monitoraggio resta costante e l’attesa di nuovi eventi è ormai una realtà da affrontare.

"La deformazione della crosta prosegue. Ci saranno altri terremoti, con le stesse caratteristiche". Parole di Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio vesuviano, durante la riunione per fare il punto della situazione sul bradisismo dopo la scossa di magnitudo 4.6 di oggi, intorno a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

