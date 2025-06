Scoppio in casa 5 feriti a Torino

Un’esplosione devastante ha scosso Torino nella notte, provocando un incendio e lasciando cinque feriti tra adulti e giovani. I Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente in Via Nizza, lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La comunità è sotto shock mentre si cerca di chiarire se ci siano persone ancora disperse. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

9.35 I Vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte per un'esplosione avvenuta in un appartamento, che ha innescato un incendio, in Via Nizza. Soccorsi cinque feriti: tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Si cerca un eventuale disperso. Sul posto operano otto squadre dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

