Scoppia un incendio a Romano i vigili del fuoco trovano un cadavere nel campo andato a fuoco

Un incendio devastante a Romano di Lombardia scuote la comunità, rivelando un dramma nascosto: il ritrovamento di un cadavere tra le fiamme. I vigili del fuoco, impegnati nell'intervento, hanno scoperto il corpo di un uomo di 79 anni, proprietario di un capanno di caccia nel Parco del Serio. Un mistero avvolge questa tragica vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso e molte domande senza risposta... Continua a leggere.

Il cadavere di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato a Romano di Lombardia (Bergamo). Si tratterebbe di un 79enne proprietario di un capanno di caccia nella zona del Parco del Serio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

