Scontro tra una betoniera e un' auto due morti

Un dramma sulla statale Appia scuote la comunità: un grave scontro tra una betoniera e un'auto ha causato la tragica perdita di due vite. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata tra Taranto e Massafra, lascia aperte molte domande sulle cause e sulla prevenzione. La tragedia ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole per tutelare la vita di tutti.

