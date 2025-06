Scontro tra moto e scooter muore un uomo

Un tragico incidente scuote la comunità di Gallipoli: un violento scontro tra moto e scooter si è concluso con la perdita di un uomo, Piero Corchia, 60 anni. Un dramma che ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale e quanto ogni secondo possa cambiare vite per sempre. La cronaca ci invita a riflettere sulla prudenza e sulla responsabilità di tutti noi.

Un altro incidente mortale. Schianto in moto contro uno scooter e per un 60enne di Gallipoli non c?è nulla da fare. Piero Corchia, questo il nome della vittima, era in sella alla sua. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scontro tra moto e scooter, muore un uomo

