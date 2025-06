Scontro tra moto e cinghiale in strada | giovane finisce in ospedale

Una scena da brivido sulla Statale 90 delle Puglie: un giovane motociclista di 26 anni finisce in ospedale dopo aver investito un cinghiale durante un attraversamento improvviso. La sua vita e quella dell'animale si sono incrociate in un attimo, trasformando una tranquilla giornata in una potenziale tragedia. La dinamica è ancora sotto indagine, ma questo incidente ci ricorda quanto sia fondamentale guidare con prudenza e attenzione, specie in zone a rischio.

Tragedia sfiorata sulla Statale 90 delle Puglie, dove un giovane motociclista è rimasto ferito dopo aver investito un cinghiale. Il giovane, un 26enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, si è trovato di fronte un branco che stava attraversando la strada in località Scarnecchia, a pochi chilometri dal centro abitato di Ariano Irpino. Soccorso da un suo amico che sopraggiungeva in moto, è stato trasferito in ospedale per la frattura ad una mano. La carcassa dell'animale, dal peso di 70 chilogrammi, è stata recuperata dal personale del Dipartimento di prevenzione della Asl.

In questa notizia si parla di: giovane - moto - cinghiale - strada

