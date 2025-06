Scontro tra auto e Harley-Davidson due feriti trasferiti a Tolmezzo

Un terribile incidente lungo la strada statale 13 Pontebbana ha coinvolto un’auto e una Harley Davidson, lasciando due feriti gravi. La coppia di motociclisti residente a... è stata prontamente trasferita all’ospedale di Tolmezzo per le cure del caso. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 29 giugno nella frazione di San Leopoldo, lungo la strada statale 13 Pontebbana, dove si sono scontrati un’auto e una motocicletta. A riportare le conseguenze più serie sono stati i due centauri, una coppia residente a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: auto - scontro - harley - davidson

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

Abbiamo provato la nuova Harley Davidson Pan America 1250 ST, link nelle storie per la prova completa Più bassa, leggera e compatta delle altre versioni, vuole farsi valere anzitutto su asfalto. L'ultima iterazione della Pan America, tra le principali novità Ha Vai su Facebook

Scontro tra auto e Harley-Davidson, due feriti trasferiti a Tolmezzo; Scontro tra auto e moto a Cernusco sul Naviglio, due feriti: donna in gravissime condizioni; Scontro auto Harley Davidson a Maggianico: traffico in tilt.

Harley-Davidson fuori listino - it e scopri catalogo modelli e allestimenti moto Harley- Lo riporta moto.it

Harley-Davidson 2021: arriva la Street Bob 114, ma non solo - Le novità principali sono la grintosa Street Bob 114 e la Fat Boy 114 aggiornata. Da gqitalia.it