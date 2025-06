Scontro Mini-Giacalone Si rilegga la storia dell’Ucraina Lei ripete le falsità di Putin Su La7

Un acceso dibattito infuocato a Coffee Break su La7 mette sotto i riflettori le accuse e le posizioni contrastanti sulla guerra in Ucraina. Fabio Mini e Davide Giacalone si confrontano duramente, mentre Annalisa Terranova propone una soluzione negoziata, sollevando questioni delicate e spinose. In un contesto di tensione internazionale, è fondamentale analizzare con attenzione le variabili in gioco, perché la verità deve emergere senza distorsioni. La discussione è solo all’inizio.

Durissimo scontro a Coffee Break (La7) tra Fabio Mini, ex capo di Stato maggiore delle forze Nato nel Sud Europa, e il direttore editoriale de La Ragione, Davide Giacalone. Tema del dibattito è lo stallo nella guerra tra Russia e Ucraina, sulla quale la giornalista di Libero, Annalisa Terranova, interviene auspicando una soluzione negoziata che comporti una rinuncia da parte di Kiev: “Di mezzo ci vanno gli ucraini che continuano a vedere distrutta la loro terra, a vedere morti, a non vedere la via d’uscita da questo tunnel. Quindi, io penso che ragionevolmente la cosa si può concludere solo se, a un certo punto, Zelensky accetta un sacrificio territoriale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Mini-Giacalone. “Si rilegga la storia dell’Ucraina”. “Lei ripete le falsitĂ di Putin”. Su La7

