Scontro in A7 un' auto si incastra sotto l' altra | tre operai in ospedale e traffico in tilt

Un terribile incidente questa mattina sull'A7, vicino alla diramazione con l'A12 in direzione Milano, ha causato caos e disagi. Due auto si sono scontrate, con un veicolo che si è incastrato sotto l’altra, coinvolgendo tre operai rimasti feriti e portati in ospedale. Il traffico, già intenso alle prime luci dell'alba, ha subito un blocco totale, protraendosi per ore e creando disagi in tutta la rete autostradale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Scontro in autostrada e traffico in tilt: è successo stamattina verso le 7 sull'A7, ma le ripercussioni sul fronte della viabilità si sono protratte per tutta la mattinata. Per cause da accertare, nel tratto vicino alla diramazione con l'A12, in direzione Milano, due auto si sono scontrate e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

