Scontro frontale sulla 63 Grave un ventiseienne a Parma in elicottero

Un’immagine di grande impatto si è consumata sulla Statale 63 a Castelnovo Monti, dove un violento scontro frontale ha coinvolto due auto, rischiando di trasformarsi in tragedia. Grave un ventiseienne, trasferito in elicottero in condizioni critiche, mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Un episodio che ci ricorda quanto la prudenza sulla strada sia imprescindibile, e che invita a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale.

Un violento schianto frontale tra due auto ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nelle prime ore di ieri, lungo un tratto rettilineo dell’ex Statale 63, in località Felina a Castelnovo Monti. Poco dopo le 5,30, nel tratto di strada denominato via Risorgimento, si è verificato il violento scontro tra un’Audi A4 condotta da un giovane di 26 anni residente a Villa Minozzo, calciatore della squadra del suo paese, e una Fiat Panda con a bordo una ventunenne abitante a Castelnovo Monti. Dopo l’impatto uno dei conducenti è rimasto bloccato nell’abitacolo, tanto che sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento locale per poter effettuare il recupero in sicurezza, agendo pure con le operazioni di prevenzione sulle vetture, gravemente distrutte dallo scontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale sulla 63. Grave un ventiseienne, a Parma in elicottero

