Scontro fatale sull’Adriatica | muore un motociclista

Un tragico incidente sull’Adriatica ha spezzato la vita di un giovane motociclista a Porto Potenza Picena. La tragica collisione tra un’auto e una moto si è consumata ieri sera alle 22:20, lasciando la comunità senza parole. I dettagli di questa tragedia sottolineano quanto fragile possa essere la vita e l’importanza della massima attenzione sulle strade. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla responsabilità di tutti gli utenti della strada.

Potenza Picena (Macerata) 30 giugno 2025 – Un 30enne ha perso la vita ieri sera a Porto Potenza Picena, in un incidente stradale. Intorno alle 22.20 Iheb Ben Abdelmalek, di origini tunisine, stava percorrendo viale Regina Margherita in sella alla sua moto, ma da via La Piccola, una traversa che sbuca sulla statale, è arrivata una Alfa Romeo. Impossibile evitare l’impatto, che ha fatto sbalzare a terra il motociclista. Il trentenne ha riportato tagli profondi tra gola e torace, che hanno causato una forte perdita di sangue, e in breve ha perso i sensi. Sono accorse le ambulanze della Croce Rossa di Porto Potenza e Porto Recanati e la medicalizzata da Recanati, per il ferito è stata anche allertata l’eliambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it