Scontro auto-moto a Poschiavo | automobilista positiva all’alcoltest

Un incidente tra auto e moto scuote Poschiavo: sabato sera, una donna di 28 anni coinvolta in un scontro lungo la strada cantonale del Bernina. L’automobilista, risultata positiva all'alcoltest, ha causato un episodio che mette in luce l’importanza della prudenza alla guida. Fortunatamente, le autorità hanno prontamente intervenuto, ma questo episodio serve come monito per tutti di rispettare sempre le regole per garantire la sicurezza sulle nostre strade.

Sabato sera, intorno alle 22:15, si è verificato un incidente stradale lungo la strada cantonale del Bernina, a Li Curt, nel territorio di Poschiavo. Una donna di 28 anni, alla guida della propria auto in direzione di Prada, ha svoltato a sinistra all'altezza della corsia di preselezione senza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Moto contro bici, schianto sul Bernina; Val Poschiavo, schianto tra un'auto ed una moto; Scontro tra centauri sul passo del Bernina.

