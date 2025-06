Sconfiggere Putin è il solo modo per non finire in Ungheria

Lo spettacolo di potere e controllo che emerge da queste sfide richiede una risposta decisa e unitaria. Solo sconfiggendo Putin e il suo regime potremo evitare che queste derive autoritarie si diffondano anche nel nostro Paese. La libertĂ , la democrazia e lo stato di diritto sono valori troppo preziosi per essere compromessi: difendiamoli insieme, prima che sia troppo tardi.

Domanda: che cos’hanno in comune gli spietati bombardamenti dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, le leggi contro gli omosessuali nell’Ungheria di Viktor Orbán, gli attacchi alla Cassazione e a ogni singolo magistrato che si permetta di segnalare il contrasto tra i provvedimenti del governo Meloni e la Costituzione italiana, le norme europee o il diritto internazionale? Risposta: il detentore del copyright. Se lo spettacolo di una democrazia che si trasforma gradualmente in autocrazia secondo il modello putiniano è di vostro gradimento, potete vederlo in pieno svolgimento anche negli Stati Uniti di Donald Trump o nell’Israele di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Sconfiggere Putin è il solo modo per non finire in Ungheria

