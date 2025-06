Scommessa di Trump sul petrolio | Con prezzi così Putin costretto alla tregua in Ucraina

Una scommessa audace di Trump sul petrolio sembra aver scatenato un effetto domino sulla scena internazionale. Con la sua previsione di una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, Putin si vede costretto a una tregua strategica, mentre le tensioni in Medio Oriente e i mercati energetici mondiali continuano a mantenere elevata la loro tensione. Ma cosa significa tutto questo per l’equilibrio globale? Scopriamolo insieme.

Il presidente Usa prevede una rapida risoluzione del conflitto, mentre le tensioni in Medio Oriente e i rischi sui mercati energetici mondiali restano elevati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scommessa di Trump sul petrolio: "Con prezzi così, Putin costretto alla tregua in Ucraina"

Trump gioca le sue carte in Iran L'amministrazione americana fa una triplice scommessa. Washington cerca di limitare il significato dell'operazione al solo programma nucleare, ma i suoi interessi non coincidono con quelli israeliani.

