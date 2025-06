Sclerosi multipla cura e dati in tempo reale | Sicilia prima regione connessa al Registro italiano

In Sicilia, la lotta contro la sclerosi multipla compie un importante passo avanti grazie a un innovativo progetto pilota promosso da Aism e dalla Fondazione Fism. Questa piattaforma digitale connetterà in tempo reale i centri specialistici, offrendo dati aggiornati e un approccio sempre più personalizzato alla cura. Un esempio tangibile di come tecnologia e sanità possano lavorare insieme per migliorare la vita dei pazienti e rendere la Regione pioniera in Italia nella gestione della SM.

Un passo avanti verso una sanità più personalizzata e connessa: Aism, associazione italiana sclerosi multipla, e la sua Fondazione Fism hanno avviato in Sicilia un progetto pilota innovativo per la creazione di una piattaforma digitale che collegherà direttamente i centri sclerosi multipla della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

