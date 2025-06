Sciopero operatori Geofor la risposta ai sindacati | Accuse false | azienda attenta a sicurezza e rispetto delle regole

Oggi e domani, cittadini si preparano a vivere qualche disagio a causa dello sciopero degli operatori di Geofor, indetto da sigle sindacali. Tuttavia, l’azienda ribadisce il suo impegno per la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle regole, respingendo le accuse false avanzate dai sindacati. La situazione resta complessa, ma la priorità è garantire un servizio essenziale e tutelare gli interessi di tutta la comunità .

Oggi, lunedì 30 giugno, e domani, martedì 1 luglio, molti cittadini potrebbero vivere dei disagi a causa dello sciopero di 48 ore indetto dalle sigle sindacali Usb, Cgil Funzione Pubblica, Cobas, Fiadel e Uil Trasporti rivolto agli operatori di Geofor. Sul tavolo del dibattito le questioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - operatori - geofor - risposta

Sanità privata e socio-sanitaria in sciopero: UGL in presidio al Ministero, Capone e Giuliano chiedono il rinnovo del contratto per oltre 200.000 operatori - La sanità privata e sociosanitaria è in sciopero e presidio al Ministero della Salute, con UGL che chiede il rinnovo del contratto per oltre 200.

Sciopero operatori Geofor, la risposta ai sindacati: Accuse false: azienda attenta a sicurezza e rispetto delle regole.

Geofor, assemblee sindacali e sciopero - la Nazione - giovedì e venerdì sono previste delle assemblee sindacali dei lavoratori di Geofor Spa e che dunque i servizi di ... Riporta lanazione.it

Sciopero Geofor, le "ragioni" del Comune - la Nazione - Sciopero Geofor, le "ragioni" del Comune L’assessora Gambini: "15 agosto, 1° novembre, 25 aprile festivi? Come scrive lanazione.it