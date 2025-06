Sciame sismico ai Campi Flegrei altra scossa magnitudo 2.2

Un intenso sciame sismico sta scuotendo i Campi Flegrei, con una serie di scosse che hanno già suscitato preoccupazione tra i residenti. Dopo la prima di magnitudo 2.0 alle 12.47, un'altra di 2.2 si è verificata alle 12.51, accompagnata da boati percepiti nel golfo di Bacoli. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante: per questo motivo, il Comune di Pozzuoli sta tenendo informata la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali, invitando alla prudenza e alla calma.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla scossa di terremoto delle 12.47 con epicentro i Campi Flegrei ha fatto seguito un'altra di magnitudo 2.2 alle 12.51. Intanto il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social ha diffuso una nota nella quale informa la cittadinanza dello sciame sismico localizzato nel golfo di Bacoli. Gli eventi – si precisa – potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni eo disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 0818551891 Protezione Civile: 08118894400.

