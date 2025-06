Schlein sveglia la maggioranza Ursula non esiste più Elly minaccia a vuoto von der Leyen | I nostri voti non scontati

Il panorama politico europeo è in fermento: Schlein e la sinistra devono svegliarsi, perché la "maggioranza Ursula" non esiste più. A confermarlo è Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, che sottolinea come gli elettori abbiano chiesto cambiamenti concreti su Green Deal e immigrazione irregolare. È giunto il momento di affrontare la realtà: i cittadini vogliono azioni, non promesse vuote. La sfida è aperta, e il futuro si costruisce ora.

“La maggioranza Ursula di fatto non esiste più sul piano politico”. Schlein e sinistra si sveglino. Parola di Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia e vicepresidente del partito dei Conservatori europei (Ecr). Gli elettori europei hanno chiesto un cambiamento, in particolare sui temi del Green deal e del contrasto all’immigrazione irregolare. Se ne faccia una ragione la sinistra: la cosiddetta “maggioranza Ursula” non esiste più. Lo ribadisce Fidanza una volta di più nell’occasione di un’intervista a tutta pagina su Repubblica. La segretaria del Partito Democratico ha dichiarato – o meglio, ha minacciato – che i voti dei socialdemocratici al Parlamento Europeo non devono essere dati per scontati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein sveglia, la maggioranza Ursula non esiste più. Elly minaccia (a vuoto) von der Leyen: “I nostri voti non scontati”

