Schlein rincorre la difesa dei diritti umani | trovato il perno del nuovo centrosinistra?

Schlein si erge a paladina dei diritti umani, trovando nel loro difendere il nuovo perno del centrosinistra. Tornata dal Pride di Budapest, dove 200mila manifestanti hanno sfidato le repressioni di Orban, critica Meloni per il silenzio su questa battaglia, sottolineando il rischio di un disinteresse governativo. I diritti, che hanno unito le opposizioni, potrebbero diventare il collante di un fronte compatto e determinato. L'articolo Schlein ...

Di ritorno dal Pride di Budapest, in Ungheria, dove 200mila persone hanno sfidato il governo repressivo di Orban, Schlein critica Meloni per il suo silenzio sulla manifestazione, ricordando il presunto disinteresse del governo per questo argomento. I diritti, che hanno convinto una delegazione delle opposizioni a volare a Budapest, potrebbero essere il nuovo fulcro intorno a cui costruire un'opposizione compatta e unita.

