Schillaci | Liste d?attesa insostenibili Se le Regioni tardano a settembre interveniamo

Le liste d’attesa insostenibili e le emergenze sanitarie richiedono interventi tempestivi. Con un anno di attesa per una mammografia, la salute dei cittadini non può più aspettare. La piattaforma di sorveglianza del Ministero della Salute evidenzia criticità e ritardi, ma ora è il momento di agire: se le regioni tardano a intervenire, saremo costretti a prendere misure decise per garantire servizi efficaci e tempestivi a tutti.

Anche un anno di attesa per una mammografia. Il responso della piattaforma di sorveglianza, attivata dal Ministero della Salute, su visite ed esami è in chiaroscuro: sulle emergenze la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Schillaci: «Liste d?attesa insostenibili. Se le Regioni tardano a settembre interveniamo»

In questa notizia si parla di: attesa - schillaci - liste - insostenibili

Schillaci “Abbiamo avviato un percorso per abbattere le liste d’attesa” - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l’avvio di un percorso collaborativo volto a ridurre le liste d’attesa in Italia.

Sei milioni senza cure: la sanità italiana sotto accusa Secondo l’ultima inchiesta, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi per povertà o liste d’attesa insostenibili. Il diritto alla salute è sempre più negato: strutture sotto organico, ticket insostenibili, prestazioni ina Vai su Facebook

Schillaci: «Liste d’attesa insostenibili. Se le Regioni tardano a settembre interveniamo»; LISTE ATTESA, ALOISIO (M5S): “DA GOVERNO TOTALE FALLIMENTO, MAGGIORANZA SI SVEGLI”; Liste di attesa: la ricetta del Governo per (provare ad) abbatterle.

Schillaci: «Liste d’attesa insostenibili. Se le Regioni tardano a settembre interveniamo» - Il responso della piattaforma di sorveglianza, attivata dal Ministero della Salute, su visite ed esami è in chiaroscuro: sulle emergenze ... Si legge su ilmessaggero.it

LISTE DI ATTESA/ Da Schillaci alle regioni, perché nelle “ricette” proposte non c’è la cura - Tutti indicano nelle liste d'attesa il problema principale della sanità. Scrive ilsussidiario.net