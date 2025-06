Schillaci annuncia misure drastiche sulle liste d’attesa | tempi insostenibili ora interveniamo noi

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia misure drastiche per affrontare i tempi insostenibili delle liste d’attesa, un problema che mette a dura prova cittadini e sistemi sanitari regionali. Con strumenti innovativi e dati concreti, da settembre si preparano interventi decisi per migliorare l’efficienza e garantire cure tempestive. È il momento di passare dalle parole ai fatti e riscrivere insieme le regole del nostro sistema sanitario.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci prepara misure drastiche sulle liste d'attesa. L'annuncio arriva in una lunga intervista al Messaggero. Sulle liste d'attesa «ora abbiamo uno strumento efficace per intervenire, abbiamo i dati. Da settembre potremo agire, quando sarà necessario, con i poteri sostitutivi per affrontare le criticità. Non vogliamo fare delle pagelle sulle Regioni, ma aiutarle a risolvere i problemi».