Schick in Serie A | c’è la svolta affare da 40 mln

L'affare da 40 milioni di euro potrebbe cambiare le sorti della Serie A: l'attaccante ceco, pronto a lasciare il Bayer Leverkusen, sta per approdare nel nostro campionato. Con le ultime ore di calciomercato che si avvicinano, le trattative sono nel vivo e le squadre stanno scoprendo le carte per rinforzare le proprie rose. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente lui, un colpo che potrebbe fare la differenza in questa finestra estiva.

L’attaccante ceco dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in questa sessione di calciomercato e magari approdare nel nostro campionato Ultime ore prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Le trattative sono ormai pronte ad entrare nel vivo e le squadre a scoprire le carte per andare a rinforzare le rispettive rose. Fra i giocatori che potrebbero tornare nuovamente in auge per quanto riguarda le squadre del nostro campionato è Schick. L’ex Roma, dopo alcune stagioni di assoluto livello, dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen per iniziare una esperienza nuova e magari ambire a traguardi importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Schick in Serie A: c’è la svolta, affare da 40 mln

In questa notizia si parla di: schick - serie - svolta - affare

Schick in Serie A: c’è la svolta, affare da 40 mln; Calciomercato, colpo Schick: torna in Serie A.

Schick in Serie A: c’è la svolta, affare da 40 mln - Il ritorno in Serie A si avvicina visto che il Real Madrid ha fatto un passo indietro ... Segnala calciomercato.it

Ferrero: «Con Schick la Roma ha fatto un grande affare» - Il Messaggero - Massimo Ferrero ufficializza così il trasferimento dell'attaccante ceco dalla Sampdoria alla Roma. ilmessaggero.it scrive