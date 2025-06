Schianto moto-auto a Rio Saliceto grave centauro cinquantenne

Un tragico incidente scuote Rio Saliceto: un violentissimo scontro tra moto e auto si è verificato questa mattina, lasciando un cinquantenne in gravissime condizioni. La collisione tra la moto, un mezzo di passione e libertà, e una Jaguar, simbolo di eleganza e potenza, ha richiesto immediato intervento sanitario. La comunità si stringe intorno alla famiglia del centauro, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente, che potrebbe avere conseguenze significative.

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 30 giugno 2025 - Violento scontro tra un moto e un’auto, tra via Naviglio e via Caprì, a Osteriola, a poca distanza dal San Lodovico, in mattinata verso le otto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo cinquantenne abitante a Correggio, che con la sua moto è venuto a contatto con un’autovettura Jaguar, il cui conducente è rimasto fisicamente illeso. Per il centauro, invece, è stato necessario l’intervento del personale sanitario, con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa novellarese insieme al personale dell’ elisoccorso di Parma, atterrato accanto al canale Naviglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto moto-auto a Rio Saliceto, grave centauro cinquantenne

In questa notizia si parla di: moto - centauro - auto - saliceto

Brutta caduta in moto, soccorso giovane centauro - Oggi pomeriggio, una brutta caduta in moto ha coinvolto un giovane centauro di 17 anni a Barzio, intorno alle 17.

Schianto moto-auto a Rio Saliceto, grave centauro cinquantenne; Incidente tra tre auto e una Vespa a Correggio: grave un 60enne. VIDEO; Incidente mortale tra auto e moto a Veggia: vittima un 62enne.

Schianto moto-auto a Rio Saliceto, grave centauro cinquantenne - Violento scontro tra un moto e un’auto, tra via Naviglio e via Caprì, a Osteriola, a poca distanza dal San Lodovico, in mattinata verso le otto. Segnala ilrestodelcarlino.it

Incidente mortale sulla ss16 a potenza picena: moto si scontra con un’auto, centauro muore - Intervento di vigili del fuoco e sanitari Ad intervenire anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. gaeta.it scrive