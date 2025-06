Schianto in moto | tragedia in Valle Caudina un morto e due feriti

Una tranquilla domenica di fine giugno si è trasformata in tragedia per la comunità di Cervinara. Un incidente stradale lungo la strada verso la località montana Coppola ha spezzato una vita e provocato gravi ferite, scuotendo l’intera valle caudina. La perdita di Antonio Stanzione, padre di tre figli e con un quarto in arrivo, ha lasciato un vuoto incolmabile. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale rispettare le regole sulla strada.

Una tranquilla domenica di fine giugno si è trasformata in tragedia per la comunità di Cervinara. Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lungo la strada che conduce alla località montana Coppola, è costato la vita ad Antonio Stanzione, padre di tre figli e con un quarto in arrivo. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto insieme al figlio quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un fuoristrada – probabilmente una piccola jeep. L'impatto è stato devastante. Antonio è deceduto sul colpo. Il figlio, sbalzato dalla moto, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento.

