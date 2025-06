Schianto fra auto In due all’ospedale

Un violento schianto tra due auto si è verificato sabato pomeriggio sulla Provinciale 610, all’intersezione tra Montanara e via Carseggio, nel comune di Casalfiumanese. L’incidente ha coinvolto quattro persone, tra cui due giovani rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La dinamica dello schianto è ancora oggetto di indagine, ma la vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

Sono rimasti feriti due giovani e altre due persone, tutti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sabato scorso sulla Provinciale 610 verso le 18,15 all’intersezione tra la Montanara e via Carseggio, nel territorio di Casalfiumanese. Per ricostruire la esatta dinamica dello schianto sono intervenuti una pattuglia della polizia locale del Nuovo circondario imolese, i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. A essere coinvolti nel sinistro sono stati due veicoli, una Volkswagen Turan – che circolava in via Montanara in direzione di Firenze – e una Renault Captur. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra auto. In due all’ospedale

In questa notizia si parla di: schianto - ospedale - sono - auto

Schianto tra auto e moto in viale Pier Maria Rossi: motociclista ferito in ospedale - Lunedì 12 maggio, poco prima delle 9.30, un incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto in viale Pier Maria Rossi a Parma, all'incrocio con viale Partigiani d'Italia.

Incidenti stradali in provincia di Padova, nella notte è morto anche un motociclista 63enne travolto da un automobilista ubriaco. In ospedale è deceduto un 21enne per le ferite riportate durante uno schianto tre giorni fa Vai su Facebook

Schianto fra auto. In due all’ospedale; Schianto sulla Corinaldese, il centauro di 34 anni non ce l'ha fatta: l'uomo è morto in ospedale; Schianto tra un'auto e una moto, ragazzo di 20 anni grave in ospedale.

Schianto fra auto. In due all’ospedale - Sono rimasti feriti due giovani e altre due persone, tutti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sabato scorso sulla ... Da msn.com

Lorenzo Perugini, centauro morto a 33 anni: lo schianto contro due auto e le fiamme - Troppo gravi le ferite riportate, è morto all'ospedale di Torrette Lorenzo Perugini, il centauro di 33 anni coinvolto nell'incidente di questa notte. Lo riporta msn.com