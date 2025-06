Schianto e fiamme Lorenzo Perugini muore in moto dopo la festa

Una tragedia sconvolge Corinaldo: Lorenzo Perugini, 33 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto appena dopo la festa di sabato notte. La scena, un rettilineo già tristemente noto, si è trasformata in un teatro di dolore e incertezza. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto anche altre vetture, è ancora oggetto di indagine. Un dramma che scuote tutta la comunità , lasciando un vuoto profondo e molte domande irrisolte.

Ancona, 30 giugno 2025 -  ??? È Lorenzo Perugini, 33enne di Corinaldo la vittima dell’ incidente che poco dopo la mezzanotte di sabato si è verificato sulla provinciale Corinaldese, all’altezza del civico 110 in località Brugnetto. Un rettilineo purtroppo teatro in passato di altri incidenti mortali. La dinamica dell’urto, in cui sono rimaste coinvolte anche altre due vetture, è al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro era stato sbalzato a terra dopo lo scontro con un’auto, mentre il suo mezzo era finito contro un Suv in arrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto e fiamme, Lorenzo Perugini muore in moto dopo la festa

Sulla Corinaldese scontro fra moto e due auto, una prende fuoco: muore Lorenzo Perugini, centauro di 33 anni - Un tragico incidente sulla Corinaldese ha sconvolto Senigallia, costando la vita a Lorenzo Perugini, un giovane centauro di 33 anni.

