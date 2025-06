Schianto alla rotonda di via Adamoli grave motociclista

Un grave incidente si è verificato nell’ultimo fine settimana di giugno a Genova, lasciando un motociclista e una ragazzina feriti dopo una caduta in via Adamoli, vicino alla rotonda del centro per l’impiego. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’intervento immediato dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori. La città si interroga sulle cause di questo episodio e sulla sicurezza delle strade urbane, avviando un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

L'ultimo fine settimana di giugno si è chiuso sulle strade genovesi con un uomo e una ragazzina feriti dopo una caduta dalla moto, avvenuta per ragioni da chiarire poco dopo le 23 di domenica 29 giugno 2025 in via Adamoli all'altezza della rotonda posta nei pressi del centro per l'impiego. Sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: adamoli - rotonda - schianto - grave

Schianto alla rotonda di via Adamoli, grave motociclista https://ift.tt/MTXOsxa https://ift.tt/XIZmUSq Vai su X

Schianto alla rotonda di via Adamoli, grave motociclista; Schianto in moto alla rotonda di via Adamoli: uomo gravissimo, 13enne al Gaslini.

Schianto in moto in via Adamoli, feriti uomo di 55 anni e ragazza di 16: lui è gravissimo - Una moto, guidata da un uomo di 55 anni, si è schiantata sulla rotonda rialzata all’altezza di ... Come scrive msn.com

Schianto in moto alla rotonda di via Adamoli: uomo gravissimo, 13enne al Gaslini - Per cause ancora in fase di accertamento, una moto si è schiantata contro la rotonda all'altezza dello scolmatore. Riporta primocanale.it