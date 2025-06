Schiaffi alla compagna in vacanza a Cervinia | arrestato per maltrattamenti Daniel Nilsson il bonus di Avanti un altro

Una vacanza al massimo relax si trasforma in un incubo a Cervinia: Daniel Nilsson, noto ex hockey e celebre per il ruolo di «Bonus» in Avanti un altro, è stato arrestato per aver schiaffeggiato la compagna durante una lite in strada. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di fronte a testimoni e curiosi. La cronaca di questa triste vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare chi ci sta accanto, ovunque ci troviamo.

Una lite scoppiata in strada durante un periodo di vacanza, poi gli schiaffi. È stato fermato a Cervinia Daniel Nilsson, il fotomodello svedese ex stellina dell’hockey su ghiaccio e celebre per il ruolo di «Bonus» nel quiz Avanti un altro di Paolo Bonolis. Secondo le prime informazioni, il 45enne avrebbe aggredito fisicamente la compagna, figlia di un diplomatico italiano, di fronte ad altre persone. Sarebbe proprio stato uno dei presenti, testimone della scena, ad avvertire i carabinieri. Gli altri episodi di aggressione e l’accusa di maltrattamenti. Le manette, però, non sono scattate immediatamente. 🔗 Leggi su Open.online

