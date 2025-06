Scarlett Johansson | Oggi non mi offrono più ruoli solo perché sono sexy

Quando Scarlett Johansson ha iniziato la sua carriera a Hollywood, i ruoli riservati alle donne spesso si limitavano a rappresentazioni sexy, senza considerare il suo talento. Ora, alla luce del suo percorso e delle sfide affrontate, l’attrice denuncia come ancora oggi molte opportunità siano influenzate da stereotipi superficiali. È un dialogo importante che ci invita a riflettere sui progressi e le sfide nel mondo del cinema.

L'attrice, nel corso della promozione di Jurassic World - La Rinascita, ha ricordato quando le offrivano ruoli solo sulla base del suo aspetto Scarlett Johansson è tornata a parlare di un argomento scottante all'interno dell'industria, ovvero su come sono cambiati i ruoli assegnati alle donne da quando ha fatto il suo debutto a Hollywood. In una recente intervista al Times, Johansson ha raccontato che quando è entrata nel mondo del lavoro, i ruoli che le venivano offerti erano solitamente incentrati sulla "desiderabilità " della sua figura e sugli obiettivi e le esigenze delle controparti maschili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scarlett Johansson: "Oggi non mi offrono più ruoli solo perché sono sexy"

