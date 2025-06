Scarlett Johannson felice dei passi avanti delle donne a Hollywood | Quando ero più giovane mi ipersessualizzavano

Scarlett Johansson esprime soddisfazione per i progressi delle donne a Hollywood, ricordando il passato in cui le veniva riservato un ruolo solo di attrice seducente. Ora, l’attrice celebra i passi avanti verso un trattamento più rispettoso e l’emancipazione femminile nel cinema, dove le donne occupano sempre più posizioni di rilievo. È un momento di grande cambiamento che riempie di speranza per il futuro del settore.

Scarlett Johansson è felice che ormai non le offrano più ruoli di ragazze desiderabili e seducenti. L'attrice è contenta di constatare che a Hollywood le attrici vengano trattate con maggiore rispetto e che le donne occupino finalmente posizioni professionali importanti.

