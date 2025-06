Scaraventato su un tetto da una folata di vento che aggancia la vela dello sky surf | è grave

Un pomeriggio di adrenalina e pericolo a Vada, frazione di Rosignano Marittimo: un giovane sky surfer è stato improvvisamente scaraventato su un tetto dalla forza di una folata di vento mentre riponeva la sua attrezzatura. L’incidente, avvenuto ieri alle 18:40, ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco, che hanno soccorso il ragazzo tra ferite profonde e rischi seri. La sua vicenda ci ricorda quanto lo sport estremo possa essere imprevedibile e pericoloso.

ROSIGNANO MARITTIMO – Serio intervento di soccorso a persona quello compiuto dai vigili del fuoco di Livorno ieri (29 giugno) alle 18,40 nella frazione di Vada. Un ragazzo, nel riporre le attrezzature da poco usate per praticare sky surf è stato investito da una folata di vento che lo ha scaraventato sul tetto di un struttura. Nel percorso ha impattato contro una lamiera metallica che gli ha provato profonde ferite all’addome ed una alla gamba. La ferita all’addome è critica per la gravità. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco, tramite l’uso di una scala italiana, è salita sul tetto insieme ai sanitari presenti sul posto per prestare il primo soccorso, fasciare l’addome e la gamba e recuperare l’infortunato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it