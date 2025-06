Scandalo cyberbullismo in Giunta | l' assessore dietro il profilo fake

Quel comportamento ha scosso profondamente la comunità, rivelando un inquietante contrasto tra le parole pubbliche e l’atteggiamento reale degli amministratori. È un esempio lampante di come il cyberbullismo possa infiltrarsi anche nel mondo istituzionale, minando la fiducia e la trasparenza che dovrebbero caratterizzare ogni percorso di buona governance. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla responsabilità e sull’etica digitale dei nostri rappresentanti.

Mentre il Comune promuoveva i Patti Digitali per l’uso responsabile dei social, un assessore della Giunta, nascosto dietro il falso profilo Anonimo582, elogiava la propria Amministrazione insultando cittadini — spesso elettori delusi — colpevoli solo di aver espresso critiche legittime. Quel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

