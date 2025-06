Scalvini e Lookman restano nel mirino del Ds Manna

Il mercato del Napoli si infiamma con nuove voci di mercato: Scalvini e Lookman sono ancora al centro dell’attenzione del ds Manna, mentre la società lavora senza sosta per rinforzare la squadra di Conte. Con trattative in corso e sogni di grandezza, i tifosi azzurri possono aspettarsi molte sorprese nelle prossime settimane, mantenendo alta la speranza di un’annata di successi.

