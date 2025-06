Sbarigia lascia presidenza di Cinecittà

Chiara Sbarigia lascia la presidenza di Cinecittà, annunciando il suo passo indietro dopo il grande successo dell'Italian Global Series Festival. Con l'obiettivo di dedicarsi a nuove sfide, si concentrerà nel ruolo di presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi (APA), in un periodo di profonda trasformazione del settore. La sua decisione apre un nuovo capitolo per il cinema italiano, segnando un passo importante verso innovazione e crescita.

0.56 Chiara Sbarigia ha annunciato le dimissioni dalla presidenza di Cinecittà. La decisione, comunicata al Cda della società e al ministro della Cultura Giuli, arriva dopo il successo dell'Italian Global Series Festival a Rimini e Riccione. Sbarigia ha spiegato che intende concentrarsi sul ruolo di presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi (APA), in un momento di profondi cambiamenti per il settore. Inoltre, ha dichiarato di volersi candidare alla presidenza della Fondazione Maximo in via di costituzione con Agis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it