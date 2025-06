sbarcati altri trenta migranti sorrisi abbracci e strette di mano ci sono anche otto bambini

cui si aprono le porte della salvezza e della rinascita, riassume il potere universale di solidarietà e speranza. Scene di gioia e abbracci che ci ricordano quanto sia fondamentale continuare a sostenere chi cerca una nuova vita, affrontando con coraggio le sfide del viaggio. In un mondo spesso diviso, queste immagini testimoniano che l’umanità unita può superare ogni ostacolo, facendo della compassione il nostro più grande patrimonio.

Abbracci e sorrisi, dopo una giornata torrida, per celebrare la fine del viaggio. Scene già viste ma ancora una volta molto significative, quelle apparse lungo la scaletta della nave ong Sea-Watch 5 con protagonisti da una parte i migranti a bordo della nave, dall’altro il personale della ong, che ha portato per l’ennesima volta a termine un lungo viaggio della speranza per queste trenta persone. Una scaletta che, metaforicamente, nel momento in cui la si attraversa, per le persone a bordo, dopo tanti giorni di viaggio uniti a stanchezza e ansia, diventa un simbolo di ripartenza, di un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it