Sax and Pizza | cinque imperdibili serate di musica dal vivo a Salerno

Preparati a vivere cinque serate indimenticabili di musica dal vivo e gusto autentico a Salerno! Ogni giovedì di luglio, presso “Lazzariello Pizzeria” in Viale Gramsci 32734, il ritmo del sax si unisce alle delizie della pizza per creare un’esperienza unica. Non perdere l’appuntamento con “Sax and Pizza”: un viaggio tra note coinvolgenti e sapori irresistibili che ti aspetta sotto le stelle.

Cinque appuntamenti speciali con la musica del vivo presso “Lazzariello Pizzeria” situata in Viale Gramsci 32734 a Salerno. L’evento denominato “Sax and Pizza” si terrà tutti i giovedì di lulio dalle ore 20.30. Di seguito il manifesto con gli imperdibili spettacoli musicali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

