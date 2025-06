Sassari esplosione in una palazzina | un ferito grave

Un’esplosione devastante scuote Sassari: una palazzina è stata improvvisamente distrutta, lasciando un 63enne sotto le macerie in condizioni gravissime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso mentre si cercano eventuali altri dispersi. La scena è marcata dall’emergenza e dall’incertezza, con l’area messa in sicurezza per prevenire ulteriori crolli. La comunità si stringe intorno a questa tragedia, sperando in buone notizie e nel pronto intervento delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Esplosione oggi, lunedì 30 giugno, in una palazzina a Sassari. Un 63enne è stato ritrovato sotto le macerie dai vigili del fuoco. E' in condizioni gravissime. Nel frattempo vanno avanti le ricerche di eventuali altri dispersi con tutta l'area intorno chiusa al pubblico per il rischio di ulteriori crolli. I vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

