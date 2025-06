Sassari esplosione in una palazzina | sventrato il tetto di una mansarda

Una poderosa esplosione ha scosso Sassari nella mattinata del 30 giugno, devastando una palazzina e danneggiando gravemente le auto parcheggiate. Le cause sembrano attribuibili a una fuga di gas, mentre i vigili del fuoco, immediatamente intervenuti, hanno rischiato grosso per domare il rogo e mettere in sicurezza i residenti. Le indagini sono in corso, e si continua a seguire con apprensione questa drammatica vicenda.

Una forte esplosione ha sventrato il tetto di una palazzina a Sassari nella mattinata del 30 giugno. La deflagrazione è stata causata forse da una fuga di gas. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno rischiato di essere travolti dall’esplosione, che ha distrutto la mansarda. Le mura esterne sono andate in pezzi, centrando alcune auto parcheggiate, completamente distrutte. I vigili del fuoco sono riusciti a rintracciare un uomo che risultava disperso. Si tratta di un 63enne, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Gli specialisti Usar e le unità cinofile stanno cercando eventuali altri dispersi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sassari, esplosione in una palazzina: sventrato il tetto di una mansarda

