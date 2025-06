Sassari esplosione in palazzina per fuga gas | estratto uomo dalle macerie è in coma

Una tragedia scuote Sassari: questa mattina, un’esplosione per fuga di gas ha devastato una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni. Dopo ore di intervento, i vigili del fuoco hanno estratto vivo un uomo di 63 anni, rimasto gravemente ferito tra le macerie. Le sue condizioni sono critiche, ma la sua scoperta rappresenta anche un barlume di speranza in questa drammatica vicenda.

Un uomo è stato trovato vivo sotto le macerie della mansarda esplosa stamattina al secondo piano di una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni, a Sassari. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, sono entrati nell'edificio e hanno trovato il corpo dell'uomo, un sassarese di 63 anni, sotto le macerie, nella cucina dell'appartamento. Le sue condizioni sono gravissime per le ustioni e le contusioni riportate: si trova attualmente in ospedale in coma. Secondo i primi riscontri l'esplosione è stata causata da una bombola del gas.

